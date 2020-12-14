Российский подполковник выстрелил в лося и попал в охотника

В поселке Ольшаники Выборгского района Ленобласти российский подполковник выстрелил в лося, однако попал в охотника. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в охотника случайно попал замначальника УМВД Приморского района по охране общественного порядка Андрей Леонов.

В воскресенье, 13 декабря, подполковник полиции выстрелил из ружья и попал в 59-летнего жителя поселка Первомайское. Мужчина был госпитализирован с тяжелым ранением живота в выборгскую районную больницу. Леонов был в числе двадцати человек, которые этим вечером охотились на лося.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в декабре российский подполковник получил срок за любовь к хинкали и салату из огурцов. Суд вынес приговор бывшему начальнику отдела полиции №5 «Дзержинский» управления МВД по Новосибирску Александру Гращенкову. Полицейский наел взяток на общую сумму в 53 тысячи рублей в кафе «Березка». Выяснилось, что он систематически получал от трех предпринимателей взятки, взамен оказывая им свое покровительство.