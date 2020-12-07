Охотник перепутал коловшего дрова иностранца с кабаном и застрелил его

Охотник в отдаленной французской деревне Ла-Гарриг вблизи города Тулуза перепутал британского экспата с кабаном и случайно застрелил его. Об этом сообщает издание Daily Star.

25-летний британец Морган Кин (Morgan Keane) колол дрова перед своим домом, получил огнестрельное ранение и скончался на месте. Его застрелил французский охотник, который принял иностранца за кабана.

Днем в среду, 2 декабря, француза задержали полицейские. Ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Источник в правоохранительных органах заявил, что мужчина был трезв, обладал лицензией и участвовал в организованной охоте. Он был в ужасе от произошедшего.

Кин жил в деревне много лет и был членом семьи британских экспатов. После смерти родителей он жил во Франции вместе с братом.

Подруга Кина Лилианна (Lillianne) рассказала, что мужчина был очень близок со своими родителями. Он заботился о матери и оставался у постели умирающего отца до самого конца. Она сказала, что британец был увлеченным музыкантом, креативным и щедрым человеком. Ее муж Гевин (Gavin) подчеркнул: «Морган всегда был готов помочь».

Ранее сообщалось, что в Тюменской области один охотник принял мужчину за кабана и застрелил его. От полученного огнестрельного ранения он скончался до приезда скорой помощи.