В российском регионе ужесточили ограничения из-за коронавируса к Новому году

В Калининграде к Новому году ужесточили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Так, с 28 декабря текущего года по 17 января 2021-го закроются все магазины, кроме продовольственных, аптек и зоотоваров, фитнес-центры, крытые спортивные объекты, кинотеатры, театры, музеи, дома культуры. В этот период будет запрещена деятельность саун, бань, SPA-центров, парикмахерских, бьюти-студий, салонов красоты. Также прекратится прием граждан в органах власти.

Власти Калининграда уточнили, что уличные ярмарки и массовые спортивные и уличные мероприятия отменяются. Продолжает действовать запрет на проведение корпоративов. Банки, МФЦ и другие офисные предприятия продолжат работу только с юридическими лицами.

Кроме того, до 31 января продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. С 28 декабря по 17 января в школах объявляются каникулы, при этом все кружки будут закрыты. Колледжи и вузы будут проводить зимнюю сессию в дистанционной форме. Детские сады с 28 по 31 декабря и с 11 по 17 января продолжат работу с 50-процентной нагрузкой.

Решения оперативного штаба региона в ближайшее время будут закреплены в постановлении. Также власти региона примут указ относительно работы заведений общественного питания. В настоящее время они работают с посадкой не более 50 процентов с 6 до 23 часов.

В России за последние сутки выявили 27,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших COVID-19 достигло 2 681 256. Из них скончался 47 391 человек с подтвержденной пневмонией, выздоровели 2 124 797 пациентов. В Калининградской области, где проживает более 1 миллиона жителей, COVID-19 выявлен у более 14 тысяч граждан, из них 10 888 человек выздоровели, скончался 141 пациент.