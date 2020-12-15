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Власти Москвы оценили вероятность введения локдауна

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Фото: Никеричев Андрей / агентство «Москва»

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк оценил вероятность введения локдауна в городе. Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает ТАСС и «Интерфакс».

По словам Немерюка, власти надеются избежать тотального закрытия, и добавил, что предпосылок к нему пока что нет. Закрывать магазины и рестораны, как в некоторых других странах, а также катки не планируется.

При этом чиновник напомнил, что в новогоднюю ночь полный запрет для предприятий общепита все же действует. «В 23 часа все предприятия общественного питания должны поблагодарить своих клиентов, поздравить с наступающим Новым годом и отправить их домой праздновать», — пояснил он.

Ранее столичные власти сообщили, что смогут начать постепенное снятие ограничений из-за коронавируса только после того, как число заболевших и госпитализированных начнет снижаться. Ускорить этот процесс поможет вакцинация, добавили они.

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