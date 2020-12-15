Для ульяновских сельхозкооперативов провели семинары

В Ульяновской области провели 25 выездных семинаров для сельхозкооперативов. Организатором выступил Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров региона, передает «Российская газета».

«Главные цели нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", которые поставлены президентом РФ, это повышение доходов и уровня жизни сельских граждан через создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе крестянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. На сегодня они уже обеспечивают занятость более чем десяти тысяч сельских жителей в регионе», — отметила руководитель федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Маргарита Еварестова.

По ее словам, в ходе подобных семинаров фермеры получают возможность узнать подробнее о мерах поддержки сельского хозяйства.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.