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Сельское хозяйство Смоленской области поддержали миллионами рублей

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Фото: Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию

В Смоленской области общий объем господдержки сельского хозяйства составил 13,7 миллиона рублей. Средства выделили в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», передает «Смоленская газета».

Таким образом, фермерские хозяйства получили гранты «Агростартап», а сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставили субсидии на возмещение части затрат, направленных на их развитие. При этом грантополучатели создали 28 новых рабочих мест, а сельскохозяйственные потребительские кооперативы приняли на работу 29 новых сотрудников.

Кроме того, в 2020 году в регионе возросла субсидия для предприятий, сдающих молоко на переработку в смоленской области ради поддержки местных производителей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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