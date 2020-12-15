Мэр Перми подал в отставку

Глава Перми Дмитрий Самойлов подал заявление об отставке, депутаты рассмотрят вопрос о сложении его полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова первого заместителя председателя гордумы Дмитрия Малютина.

«Предлагаю внести в повестку два вопроса: о досрочном прекращении полномочий главы города Перми Дмитрия Ивановича Самойлова. Заявление на мое имя поступило. Второй вопрос — о назначении врио главы администрации Перми Алексея Демкина», — сказал он. Данные вопросы рассмотрят сегодня, 15 декабря.

В 2014 году Самойлов был назначен главой администрации Перми, а с октября 2016 года — временно исполняющим полномочия главы города. С ноября 2016 года он официально вступил в должность главы Перми, главы администрации города.

Ранее в отставку ушел глава Мордовии Владимир Волков. Свое решение он объяснил тем, что надо давать дорогу молодым.