Самая большая в мире змея свесилась с потолка на зашедшего в туалет мужчину

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Сетчатый питон, считающийся самой большой змеей в мире, свесился с потолка на зашедшего в туалет сотрудника ресторана в тайском городе Пхитсанулок. На видео с рептилией обратило внимание издание New York Post.

35-летний сотрудник ресторана Ноп Повин (Nop Posin) зашел в туалет и столкнулся с гигантской змеей, которая проникла через отверстие в потолке в поисках пищи.

На записи, которую снял Повин, виден сетчатый питон, который выглядывает из дыры в потолке. Затем рептилия сворачивается и пытается уползти обратно.

Когда испуганный сотрудник позже заглянул в помещение уборной еще раз, змеи нигде не было.

«Нужно вызвать змееловов, чтобы они забрали его, но пока никто не приезжал», — сказал Повин. Он боится, что змея может вернуться и напасть на кого-нибудь.

Сетчатые питоны считаются самыми большими в мире змеями. Некоторые особи могут достигать 10 метров в длину и способны проглотить крокодила целиком. Представляют опасность для человека.

Ранее сообщалось, что жители пригорода австралийского города Вуллонгонг обнаружили в раковине в ванной комнате крупного ромбического питона. Змеелов предположил, что питон жил на крыше дома и упал из воздушной вентиляции в потолке ванной комнаты.