Боснийские власти отказались быть «русскими пешками на Балканах»

Двое из трех членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович изначально планировали встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и лично изложить свои претензии по поводу его высказываний. Об этом рассказал сам Джаферович, передает «Коммерсантъ» во вторник, 15 декабря.

По словам представителя власти страны, сначала он вместе с Комшичем намеревался все-таки посетить встречу с российским министром, чтобы детально обсудить озвученные тем суждения относительно политики Боснии и Герцеговины. Однако позже они пришли к выводу, что отказ от встречи станет «более сильным сигналом» для России.

Комшич в свою очередь пояснил, что смысл данного сигнала заключался в том, что боснийские власти не желают быть «русскими пешками на Балканах» и каким-либо образом участвовать в играх и разборках Москвы со странами Евросоюза или членами НАТО.

Как отмечает «Коммерсантъ», главной причиной отказа членов боснийского президиума стало то, что Лавров решил поддержать резолюцию парламента входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской о военном нейтралитете, несмотря на то, что ранее власти страны уже приняли решение о евроатлантической интеграции. Кроме того, Комшич и Джаферович раскритиковали главу МИД России за то, что на его встрече с третьим членом президиума Милорадом Додиком не было флага Боснии и Герцеговины. По их мнению, все это свидетельствует о неуважении со стороны Москвы и отрицании ей боснийских госинститутов.

Ранее 15 декабря стало известно, что Джаферович и Комшич отказались от встречи с Лавровым, которая должна была состояться утром 15 декабря. Свое решение они объяснили несогласием с рядом высказываний главы российского МИД, в том числе относительно Дейтонских соглашений.