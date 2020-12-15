Лавров отреагировал на отказ боснийских властей от встречи с ним

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на отказ нескольких представителей властей Боснии и Герцеговины встретиться с ним в ходе его рабочего визита в страну. Его слова во вторник, 15 декабря, приводит РИА Новости.

Глава МИД подчеркнул, что Россия не видит необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений. «Мы не видим необходимости ревизовать Дейтонское соглашение, тем более когда соответствующие инициативы наблюдаются извне Боснии», — отметил Лавров.

Он также сообщил, что пригласил главу боснийского внешнеполитического ведомства Бисеру Туркович посетить Москву в 2021 году.

Ранее 15 декабря стало известно, что два члена президиума Боснии и Герцеговины — Шефик Джаферович и Желько Комшич — отказались от встречи с Лавровым, которая должна была состояться во вторник утром. Свое решение они объяснили несогласием с рядом высказываний главы российского МИД относительно Дейтонских соглашений. До этого, 14 декабря, Лавров заявил, что некоторые страны Запада пытаются разрушить архитектуру соглашений, и предупредил, что вмешательство извне может привести к серьезным негативным последствиям.

Дейтонские соглашения были согласованы в ноябре 1995 года на американской военной базе близ города Дейтон и положили конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. В декабре того же года президенты Боснии и Герцеговины, Хорватии и Сербии (от Союзной Республики Югославия в составе Сербии и Черногории) Алия Изетбегович, Франьо Туджман и Слободан Милошевич подписали данный документ в Париже. Россия, США, Великобритания, ФРГ и Франция выступили гарантами заключенного соглашения.