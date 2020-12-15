Власти Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

Представители властей Боснии и Герцеговины отказались встречаться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который прибыл в страну с рабочим визитом. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, встреча главы МИД России с тремя членами президиума Боснии и Герцеговины — Милорадом Додиком, Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем — должна была состояться утром 15 декабря, однако двое из боснийских политиков, Джаферович и Комшич, от нее отказались.

В официальном комментарии по этому поводу они объяснили свое решение несогласием с рядом высказываний Лаврова, которые он озвучил накануне, 14 декабря, относительно Дейтонских соглашений. По словам членов президиума, слова российского министра идут вразрез с позицией Боснии и Герцеговины.

14 декабря, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, Лавров отметил, что в настоящее время некоторые страны Запада пытаются разрушить архитектуру Дейтонских соглашений, что может привести к серьезным негативным последствиям. Как подчеркнул министр, все возникающие в стране проблемы должны решаться в соответствии с данными соглашениями и без какого-либо вмешательства извне.

Дейтонские соглашения были согласованы в ноябре 1995 года на американской военной базе близ города Дейтон и положили конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. В декабре того же года президенты Боснии и Герцеговины, Хорватии и Сербии (от Союзной Республики Югославия в составе Сербии и Черногории) Алия Изетбегович, Франьо Туджман и Слободан Милошевич подписали данный документ в Париже. Россия, США, Великобритания, ФРГ и Франция выступили гарантами заключенного соглашения.