В Госдуме раскрыли будущее мата на YouTube

Российские власти не планируют запрещать мат на YouTube. Будущее ненормативной лексики на видеохостинговой платформе раскрыл депутат Госдумы Сергей Боярский в интервью радио Sputnik.

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, весь контент с матом на YouTube должен иметь возрастной ценз. «Я считаю, что сами интернет-площадки должны понимать, и вроде понимают, что лицам, не достигшим совершеннолетия, что в нашем случае 18 лет, лучше такие видео не смотреть», — пояснил парламентарий.

Так, YouTube накладывает возрастные ограничения на видео с нецензурной лексикой и на сцены насилия, их соблюдение платформа проверяют через регистрацию пользователей.

Он подчеркнул, что запрет ненормативной лексики на YouTube и других площадках по примеру телевидения и радио не рассматривается и кардинальные меры по этому вопросу приняты не будут. Боярский уточнил, что все запрещенное только вызывает повышенный интерес. «Быть уверенными в том, что подростки не смогут получить доступ к такого рода контенту, мы не можем», — заключил депутат.

Закон о штрафах за употребление ненормативной лексики в СМИ был подписан Владимиром Путиным 8 апреля 2013 года. За нарушение запрета поправки в закон о СМИ предусматривают штрафы: для юридических лиц — от 20 до 200 тысяч рублей, для должностных — от 5 до 20 тысяч, и для обычных граждан — от 2 до 3 тысяч рублей. При этом исключение составляют случаи, когда употребление нецензурного слова в теле- и радиопрограммах невозможно предусмотреть заранее. Речь идет о дозвонившихся в эфир гражданах или гостях студии.