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Депутаты отказались от зарубежных поездок и сэкономили более миллиарда рублей

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Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

В 2020 году Госдума сэкономила около 1,3 миллиарда рублей. Об этом «Российской газете» рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, часть этой суммы составляют средства, неизрасходованные из-за сокращения поездок за рубеж. Володин уточнил, что Госдума уже перечислила 712,8 миллиона рублей из сэкономленных средств в Резервный фонд правительства.

«Интерфакс» напоминает, что по итогам 2019 года экономия нижней палаты парламента составила 394 миллиона рублей. В 2018 году депутатам удалось сберечь 500 миллионов рублей.

6 октября президент России Владимир Путин предложил сэкономить на строительстве нового здания Государственной Думы. Он согласился с мнением, что Госдума должна иметь «достойное расположение», которое зависит от количества вложенных денег. Однако президент предложил значительно снизить затраты. «Можно будет зачесть стоимость тех зданий и сооружений, которые есть у думы сегодня, для того, чтобы построить новые, практически без серьезных бюджетных вложений», — рассказал глава государства.

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