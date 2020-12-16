В условиях кризиса и пандемии российские компании ужесточили отбор работников. Кредитные истории россиян стали чаще проверять при трудоустройстве, показали результаты опроса сервиса SuperJob. Копия исследования имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру». Исследование показало, что за год число компаний, интересующихся кредитными историями всех соискателей, увеличилось с 5 до 13 процентов.

Также опрос показал, что каждый десятый гражданин проходил проверку кредитной истории при трудоустройстве. Реже остальных с этим сталкивались россияне до 24 лет (их всего 6 процентов). Кроме того, 13 процентов российских компаний проверяют кредитные истории кандидатов на любые вакансии, еще 5 процентов — на отдельные должности (руководящие позиции или должности, связанные с материальной ответственностью). Чаще всего это делают в сфере продаж и компаниях финансового и промышленного секторов. Опрос проводился с 26 ноября по 20 декабря среди 500 респондентов из всех регионов страны.

Ранее в декабре специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter назвали самые востребованные профессии в России. В первую тройку вошли менеджер по продажам, инженер и водитель. На четвертой строчке топ-10 оказались врачи, на пятой — бухгалтеры. За ними последовали менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.