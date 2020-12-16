США пообещали следить за Китаем и юанем

Власти США пообещали внимательно следить за политикой Китая в области валютного регулирования и курсом юаня, следует из последнего при президентстве Дональда Трампа валютного доклада, подготовленного министерством финансов. Выдержки из документа приводит Bloomberg.

Минфин признал Швейцарию и Вьетнам валютными манипуляторами. Этот статус присваивается странам, чьи правительства и центральные банки искусственно сдерживают укрепление курса национальной валюты, чтобы дать преимущества экспортерам на внешних рынках.

Материалы по теме За гранью Массовые увольнения и раздача денег просто так — безумный прогноз на 2021 год Немая сцена Си Цзиньпин обиделся на основателя Alibaba. Чем это грозит богатейшему человеку Китая?

Власти Швейцарии и Вьетнама прибегали к подобным мерам в начале года, еще до введения ограничений для борьбы с пандемией коронавируса. В то же время в списке валютных манипуляторов отсутствует Китай, за которым, как и за Южной Кореей, Таиландом и Индией, Вашингтон будет пристально следить.

Согласно нынешним американским правилам, валютным манипулятором признается страна, имеющая положительное сальдо счета текущих операций (отражает поступление и расход иностранной валюты за товары и услуги) превышает два процента национального ВВП, сальдо торгового баланса (отражает только товары) достигает 20 миллиардов долларов, и при этом ЦБ совершает валютные интервенции в объеме как минимум двух процентов от ВВП.

В свою очередь бывшая глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, номинированная избранным президентом США Джо Байденом на пост министра финансов, исповедует более глубокий подход к анализу денежно-кредитной политики иностранных государств и наделению их статусом валютного манипулятора. В связи с этим аналитики не исключают пересмотра нынешнего решения после вступления в полномочия нового состава администрации Белого дома.