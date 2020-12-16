Украинский премьер пообещал рекордные расходы на медицину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что в 2021 году расходы государства на медицину будут рекордными. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«В 2021 году в Украине будут рекордные расходы на медицину в объеме практически 160 миллиардов гривен, на 30 миллиардов гривен больше, чем в этом году, и почти на 65 миллиардов больше, чем в 2019-м. За два года финансирование медицины вырастет более чем на 60 процентов», — заявил Шмыгаль на заседании правительства.

В следующем году планируется повысить зарплаты медикам на 30 процентов, дооборудовать 210 приемных отделений опорных больниц и закупить почти 450 скорых. «Финансирование борьбы с коронавирусом будет обеспечено на надлежащем уровне», — добавил Шмыгаль.

Ранее украинские врачи и медсестры пригрозили устроить общенациональную забастовку, если в проект бюджета страны на 2021 год не будет заложено повышение зарплат.