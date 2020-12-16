Спецагент вышел из-под контроля и втянул британскую разведку в скандал

Представители британской разведывательной службы MI6 оказались втянуты в скандал после того, как не сообщили министерству иностранных дел страны о том, что один из находящихся за рубежом секретных агентов ведомства вышел из-под контроля и может быть замешан в серьезных преступлениях. Об этом сообщается в ежегодном отчете Управления комиссара по вопросам полномочий следствия (IPCO), сообщает The Guardian.

Надзорный орган указал, что упомянутому сотруднику хотели обновить лицензию на убийство. Утверждается, что разведка обращалась к главе МИД Великобритании Доминику Раабу или его предшественнику Джереми Ханту с просьбой продлить его полномочия и выдать ему разрешение, позволяющее работающим за границей агентам нарушать законы, не опасаясь судебного преследования в Великобритании.

В отчете IPCO уточнили, что за шесть месяцев до поднятия вопроса об обновлении лицензии с агентом связывались сотрудники разведки. В беседе они обозначили ряд запретов, нарушение которых привело бы к прекращению сотрудничества с ним. И хотя у MI6 были веские основания считать, что договор был нарушен, разведка все же обратилась в МИД с запросом о продлении его полномочий. Это обстоятельство могло остаться незамеченным, однако на него обратил внимание надзорный орган.

The Guardian подчеркивает, что детали упомянутого инцидента в отчете не раскрываются, поэтому неизвестно, одобрил ли министр продление полномочий агента.

В августе стало известно, что секретные агенты британской разведывательной службы MI6 спустя 60 лет вновь получат лицензию на убийство врагов страны: ее официально обновили. Об этом заявила министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди.

Отмечалось, что такая лицензия позволяет агентам избежать обвинений в убийстве, когда они возвращаются в Великобританию по завершении миссии. Газета также напоминает, что последний известный случай физического устранения кого-то британскими спецслужбами вне военных условий — некое политическое убийство в Иране в 1961 году, а до того — убийство президента Конго Патриса Лумумбы.