Стиральный порошок превратил учительницу в одну из богатейших женщин Китая

Бывшая учительница химии Пан Донг стала одной из самых богатых женщин Китая. Она является председателем правления Blue Moon Group Holdings Ltd., компания производит моющие средства, пишет Bloomberg.

Около 77 процентов акций Blue Moon оцениваются в 8,8 миллиарда долларов. Предприятие является крупнейшим в Китае поставщиком стиральных порошков. Донг одной из первых в стране создала жидкие порошки, что превратило ее в миллиардершу.

Изначально компания несла убытки из-за высоких затрат на разработку продукции. Однако в прошлом году выручка Blue Moon выросла до 909 миллионов долларов. Вспышка Covid-19 помогла увеличить прибыль на 39 процентов в течение первых шести месяцев 2020 года. В ходе IPO Blue Moon привлекла в декабре 1,27 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что основатель компании-производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань стал самым богатым человеком Китая. Состояние Шаньшаня, который также является основателем Beijing Wantai Biological Pharmacy (производство вакцин), утроилось за год и выросло до 58,7 миллиарда долларов.