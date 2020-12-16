Женщина получила открытку от покойной матери

Жительница американского города Янгстаун, штат Огайо, получила открытку с поздравлением с днем рождения, которую ее покойная мать отправила еще в 2015 году. Об этом сообщает издание UPI.

Катрина Джонс (Katrina Jones) проверила почту во время обеденного перерыва и заметила конверт, который выделялся среди остальной корреспонденции.

«В качестве обратного адреса был указан адрес моей матери. Затем я посмотрела на почерк и поняла, что послание было написано ею. Моя мать умерла в 2018 году», — рассказала женщина.

На штемпеле значилась дата 20 июня 2015 года. В конверте была открытка с поздравлением с днем рождения.

Джонс подчеркнула, что не знает, почему письмо так долго шло, но предполагает, что это знак для нее. «Кто-то на работе мне сказал: «Значит, было предназначено, чтобы ты получила его сейчас, а не тогда».

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