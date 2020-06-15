Дочь получила письмо от умершего отца с просьбой отметить годовщину его свадьбы

Девушка из города Манила, Филиппины, рассказала, как получила от умершего отца электронное письмо с подробными инструкциями о праздновании его 25-й свадебной годовщины с женой. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

Алисса Мендоза (Alyssa Mendoza) очень удивилась, когда в мае получила послание от родственника, который умер 10 месяцев назад от хронического заболевания почек.

«Поначалу я боялась открывать письмо, потому что, ну, кто не испугается письма от человека, который умер десять месяцев назад. Спустя два дня я все же решилась открыть его и не могла поверить в то, что я читала. Любовь моего отца к моей матери воистину бесконечна», — рассказала Мендоза.

В письме отец предупредил девушку, что запланировал масштабное празднование серебряной свадьбы: он заранее заказал доставку цветов, попросил дочь развесить по комнате воздушные шарики, к ниточкам от которых были привязаны семейные фотографии, и сводить мать в любой ресторан или заказать домой все, что она захочет. Также мужчина уточнил, что его жене будут приходить букеты в каждый ее день рождения, день Святого Валентина и на их годовщину в ближайшие несколько лет.

Мендоза утверждает, что матери очень понравился сюрприз: «Конечно, она плакала, потому что очень скучает по любви всей своей жизни, но я видела, что она была очень счастлива из-за того, что это папа все спланировал».

Ранее сообщалось, что американская студентка пришла на могилу жениха в день свадьбы в подвенечном платье, чтобы почтить память молодого человека. Молодого человека застрелили за две недели до бракосочетания.

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