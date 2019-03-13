Безутешная невеста пришла на могилу жениха в подвенечном платье в день свадьбы

Американская студентка пришла на могилу жениха в день свадьбы в подвенечном платье, чтобы почтить память молодого человека. С ней пообщались журналисты из издания Chattanooga's Times Free Press.

Мохаммад Шарифи (Mohammad Sharifi) из города Нашвилл, штат Теннесси, погиб 19 февраля. 24-летний студент договорился о продаже игровой консоли Xbox One через Facebook и встретился с покупателем вечером на парковке. 20-летний клиент не захотел платить и застрелил Шарифи. Молодого человека доставили в больницу в тяжелом состоянии, вскоре он скончался.

Его 22-летняя невеста иранского происхождения Сара Белуджи (Sara Baluch) первая из родственников приехала в больницу, но не успела увидеть жениха. Как только ей сообщили о его смерти, она потеряла сознание. «Когда я очнулась, я подумала: "Нет, это просто сон. Мы женимся через две недели. Я ведь видела его тем вечером"», — призналась девушка.

В воскресенье, 10 марта, когда пара должна была сыграть свадьбу, Белуджи пришла на могилу возлюбленного в свадебном платье. Перед уходом мать накинула на невесту черную траурную вуаль.

Белуджи утверждает, что Шарифи постоянно ей снится. Его родители даже передали девушке подарок, который парень купил ей на предстоящий день рождения — часы, которые он обещал ей приобрести во время их отпуска на Гавайских островах. «Его здесь нет, но он продолжает меня удивлять. Его здесь нет, но он все еще дарит мне целый мир», — добавила плачущая Белуджи.

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