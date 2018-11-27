Безутешный жених устроил свадьбу с трупом погибшей девушки

Celebrities Today / YouTube

В Индии безутешный мужчина женился на трупе возлюбленной, погибшей в аварии в автобусе. На видео церемонии обратило внимание издание The Mirror.

Необычная свадьба прошла в штате Тамилнад на юге страны. 24-летний мужчина, согласно обычаям, посыпал красный порошок синдур на пробор невесты и поклялся ей, что не будет иметь никаких других любовных отношений на протяжении всей жизни. Его мать присутствовала на церемонии и плакала, отчаявшись отговорить сына.

Сообщается, что пара встречалась несколько лет и планировала пожениться.

Один из присутствовавших на свадьбе гостей снял церемонию на видео, оно широко разошлось в социальных сетях. «Вот это настоящая любовь, а не то, что показывают в фильмах», — отметил пользователь Четан Энанд (Chetan Anand). Девушка под ником Мадху (Madhu) выразила желание «встретить мужчину, который сможет любить так же сильно».

В сентябре сообщалось о похожем случае на Филиппиннах: в городе Кауаян убитая горем девушка пришла на похороны возлюбленного в свадебном платье. Она произнесла над его телом клятвы верности, надела одно кольцо на свой палец, а другое вложила в ладонь мертвого жениха.

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