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Невеста устроила фотосессию с «призраком» жениха после его смерти

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Невеста из американского города Тусон, штат Аризона, устроила фотосессию с урной с останками своего жениха. Об этом сообщает информационный портал Nine.com.

Дебби Герлак (Debbie Gerlach) собиралась обменяться кольцами со своим возлюбленным и лучшим другом Рэнди Циммерманом (Randy Zimmerman) в середине ноября. Однако в феврале мужчина попал в аварию на мотоцикле и погиб.

Герлак решилась провести фотосессию в день предполагаемой свадьбы в белом платье, чтобы почтить память возлюбленного и напомнить всем о важности соблюдения правил дорожного движения. На снимках фотограф добавил к ней жениха в виде призрака с помощью графического редактора.

Она выложила снимки на своей странице в Facebook, за десять дней ими поделилось больше 166 тысяч человек, а лайкнули — более 324 тысяч.

Девушка написала, что «лучший день ее жизни» стал худшим из-за одного человека: «И все это потому, что один человек сделал выбор, который навсегда изменил мою жизнь. Выбор НЕ останавливаться после знака "Стоп" и НЕ притормозить, когда увидел приближающегося мотоциклиста, но ускориться в надежде успеть проехать перекресток». Она призвала водителей ездить по правилам и обращать внимание на мотоциклистов.

Фотограф Кристи Фонсека (Kristie Fonseca) отметила, что была рада стать частью проекта. «Она была влюблена и счастлива. И после ее потери она смогла искренне улыбаться, но при этом продолжать скорбеть. Это тронуло меня», — призналась она.

Герлак отметила, что не ожидала, что фотографии увидит такое количество людей со всего мира и поблагодарила всех за поддержку.

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