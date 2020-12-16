Пушков удивился отношению к российским санкциям на Украине

Российский сенатор Алексей Пушков удивился отношению к санкциям Москвы на Украине. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В частности, политик отметил, что на Украине нашлись те, кто благодарит Россию за санкции против депутатов Верховной Рады от партии «Слуга народа». «Благодарят, поскольку многие устали от их лжи и неспособности выполнить хоть какие-то обещания [президента Украины Владимира] Зеленского, провалившего свое президентство», — констатировал он.

В поддержку российских санкций против депутатов Рады высказался украинский политолог Михаил Чаплыга. В своем Facebook он заявил, что российские власти «на фоне избирателей выглядят более принципиальными».

11 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины. Всего в новый перечень вошли 849 физических лиц. В список добавили, в частности, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, первого заместителя парламента Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.