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Ученые развенчали популярный миф о коронавирусе

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Фото: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Ученые развенчали популярный миф о коронавирусе. Об этом сообщает РИА Новости cо ссылкой на исследователей из Тель-Авивского университета.

Специалисты опровергли распространенное заблуждение о том, что вирус может вызвать потерю слуха. По их данным, заболевание может лишить человека обоняния, вкуса, но никак не слуха. Ученые также добавили, что потеря слуха при коронавирусе может быть лишь временным симптомом, обусловленным личностными особенностями протекания болезни.

Ранее ученые Университета Женевы в Швейцарии описали самые долгие симптомы COVID-19, которые не проходят у людей с коронавирусом в течение нескольких месяцев. Первыми проявлениями болезни стали усталость, одышка и потеря вкуса или обоняния. При этом у трети пациентов основные симптомы сохранились спустя как минимум 30 дней после постановки диагноза.


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