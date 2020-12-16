Причины катастрофы SSJ-100 в Шереметьево связали с тренажером

Представитель российской авиакомпании «Аэрофлот», чей самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) в мае прошлого года потерпел крушение в московском Шереметьево, заявил, что условия аварийной посадки для экипажа оказались неожиданными по определенным причинам. Об этом со ссылкой на протокол совещания в Ространснадзоре, посвященном проблемам эксплуатации SSJ-100, пишут «Ведомости».

В частности, он связал это с тем, что поведение тренажера для пилотов SSJ-100 в режиме direct mode (ручном режиме, без помощи автоматики) кардинально отличается от пилотирования самолета в реальных условиях.

При этом отмечается, что тестирование тренажера, размещенного в Шереметьево, уже проводили эксперты Росавиации, авиарегистра Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) и признали его годным. Согласно их выводам, в обоих режимах работы, normal и direct mode, динамика полета воспроизводилась хорошо.

Вдобавок тренажер получил сертификацию авиавластей России и Европы, а представители других отечественных авиаперевозчиков, которые также его эксплуатируют — «Ираэро», «Северстали» и Red Wings, — не обращались ни с какими нареканиями или жалобами по его работе.

18 августа президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов раскрыл новые подробности происшествия. По его данным, пилоту SSJ-100 Денису Евдокимову за последние три года до ЧП ни разу не давали «летать» на тренажере в режиме прямого управления, в котором ему пришлось сажать самолет. Евдокимов не знал, как управлять самолетом в этом режиме, и это доказано, указал Дельдюжов.

Самолет SSJ-100 «Аэрофлота» в мае прошлого года вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.