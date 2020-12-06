Семьи погибших в катастрофе с SSJ-100 подали в суд на производителей самолета

Семьи погибших в катастрофе с SSJ-100, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево, подали иски в суд Парижа на производителей самолета с требованиями компенсации морального вреда и материального ущерба. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как сообщает издание, среди ответчиков по делу находятся семь иностранных компаний, которые производили комплектующие для самолета: Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran и Curtiss-Wright Corp. По мнению представителей истцов, SSJ-100 не соответствовал нормам летной годности по молниезащите, что и стало причиной катастрофы.

Юрист Давид Кухалашвили рассказал, что подготовка к иску заняла больше года, а для независимой экспертной оценки был привлечен пилот-инструктор гражданской авиации.

Расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна, повлекшем гибель людей, Следственный комитет завершил в апреле этого года. Единственным фигурантом дела стал пилот Денис Евдокимов. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье 263 УК России.

5 мая 2019 года в ходе аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево сгорел вылетевший из Москвы в Мурманск самолет SSJ-100. Погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.