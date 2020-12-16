Самый богатый в мире человек вложился в стартап с российскими корнями

Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос и группа инвесторов вложились в стартап с российскими корнями ZeroAvia, пишет Bloomberg.

Всего ZeroAvia привлек 37,7 миллиона от правительства Великобритании и фондов. Стартап разрабатывает водородные двигатели для самолетов. Основателем и гендиректором ZeroAvia является Валерий Мифтахов. Он вырос в Сибири, окончил МФТИ и Принстонский университет, а теперь живет в Калифорнии.

Компания стремится к 2023 году создать 19-местный самолет с водородно-электрическим приводом. Дальность полета составит около 926 километров. ZeroAvia хочет сделать воздушные перевозки полностью безуглеродными. В декабре авиакомпания British Airways заявила о сотрудничестве с ZeroAvia.

Водородно-электрический двигатель ZeroAvia ранее попал в список 100 лучших устройств 2020 года. Соответствующий рейтинг был опубликован на сайте журнала Time. Игровые приставки нового поколения и складной смартфон также были включены в список.