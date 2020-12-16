Цискаридзе рассказал о самоубийстве дочери Валентина Гафта

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе поделился мнением о причинах самоубийства дочери актера Валентина Гафта. Об этом танцор рассказал в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Запись выпуска доступна на YouTube.

Балетмейстер дружил с артистом и преподавал танец его наследнице Ольге Гафт. В программе Цискаридзе сказал, что Гафт был хорошим отцом и сильно любил дочь. Ее смерть потрясла Гафта, из-за чего он сильно переживал всю оставшуюся жизнь.

По словам Цискаридзе, причиной трагедии мог быть развод родителей. «Ее мать [Инна Елисеева] запрещала ей общаться с отцом, из-за чего им приходилось видеться тайно», — отметил он в программе.

Дочь актера покончила жизнь самоубийством 24 августа 2002 года. Ей было 29 лет.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Он служил в Театре имени Моссовета, «Ленкоме», Московском драматическом театре и Театре сатиры, с 1969 года — в «Современнике». В 1984 году получил звание народного артиста РСФСР.