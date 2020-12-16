Московские дворники перепели песню Cadillac Моргенштерна и навели порядок

@WildWildMoscow / Twitter

Московские дворники из района Алтуфьево перепели песню Cadillac, которую исполнил рэпер Моргенштерн совместно с Элджеем. Таким образом коммунальщики рассказали о своей работе и навели порядок на территории. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

Демонстрируя «атрибуты роскоши» («золотую» цепь с гербом Алтуфьевского района и ботинки Balenceага), дворники спели, как «поднимают бабло» с помощью уборки снега и срубленных сучьев с земли.

«Сигналит легковушка, зачистим мы Алтушку», — зачитали коммунальщики. Также в клипе показаны детали из жизни таких мигрантов: работа курьером, блюда киргизской кухни и мусульманское приветствие.

Пользователи сети позитивно оценили ролик. «Шедеврально!», «Моргенштерн! У нас на районе посоны круче читают! Огонь», «Лучше оригинала», — написали комментаторы.

Ранее в подмосковных Химках дворник Джамшит сложил опавшие листья определенным образом, в результате чего появилась надпись «Носите маски». Такая «осенняя композиция» была хороша видна жителям верхних этажей многоэтажек.

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