Дворник оставил россиянам послание из листьев

Фото: Telegram-канал «Что там в Москве?»

В подмосковном городе Химки дворник оставил послание из листьев местным жителям. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».

Дворник Джамшит сложил опавшие листья определенным образом, в результате чего появилась надпись «Носите маски». Такая «осенняя композиция» хорошо заметна с верхних этажей многоэтажек.

Россияне в комментариях к посту оценили владение Джамшита русским языком и назвали такую надпись «действительно милой».

Ранее в Минздраве объяснили, как правильно носить медицинскую маску. «Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски», — рассказали в ведомстве.

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