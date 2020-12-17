Футболист «Челси» отправился помогать детям и был ограблен

Защитника английского «Челси» Риса Джеймса ограбили, пока он принимал участие в благотворительной акции. Об этом сообщает Sky Sports.

21-летний футболист отправился помогать детям. Когда он вернулся к своему автомобилю, то обнаружил разбитое стекло. Подарки, которые Джемс приготовил для детей, были украдены.

В июне жертвой ограбления стал Андре Уисдом из «Дерби Каунти». Злоумышленники напали на игрока в Ливерпуле. Футболист получил удар ножом и был госпитализирован.

31 мая неизвестные обокрали дом полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза. Ущерб оценивается в полмиллиона фунтов стерлингов.