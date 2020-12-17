Раскрыты планы Трампа позволить миллионам американцев заразиться коронавирусом

В планы действующего американского лидера Дональда Трампа входило позволить миллионам американцев заразиться коронавирусом, чтобы выработать коллективный иммунитет. Об этом пишет Politico.

Планы администрации раскрыты в электронных письмах, полученных одним из чиновников. Утверждается, что сторонники Трампа убеждали представителей сферы здравоохранения допустить массовое заражение вирусом среди населения. Помимо этого, они якобы уговаривали ученых «делать заявления, симпатизирующие позиции президента».

«Дети, подростки, молодые люди, люди среднего возраста без серьезных осложнений здоровья, у кого [заражение вирусом] не вызовет рисков, должны выработать коллективный иммунитет (...) естественным путем», — говорится в одном из писем.

Politico напоминает, что высокопоставленные чиновники в администрации Трампа неоднократно отрицали его планы по выработке коллективного иммунитета.

16 декабря главный инфекционист США Энтони Фаучи раскрыл условие для появления «настоящего» коллективного иммунитета. По его словам, для этого необходимо вакцинировать более 75 процентов населения страны. Ученый подчеркнул, что скорее понадобится привить около 85 процентов граждан.

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