СД «МегаФона» одобрил кандидатуру на должность исполнительного директора

Совет директоров «МегаФона» одобрил кандидатуру бывшего главы «Магнита» Хачатура Помбухчана на должность исполнительного директора компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора связи. Решение о назначении будет принято в январе на собрании акционеров компании.

В «МегаФоне» отметили, что, целью создания позиции исполнительного директора является усиление направлений трансформации и вопросы операционной эффективности бизнеса. Помбухчан будет курировать вопросы развития и повышения эффективности бизнеса, функционально подчиняясь гендиректору компании Геворку Вермишяну.

В июне Помбухчан вошел в совет директоров «МегаФона». Также он занимает должность коммерческого директора в «ЮэСэМ Телеком» (владеет 100 процентами «Мегафона»).

В период с 2008 по 2018 годы Помбухчан был финансовым директором «Магнита», а в 2018 году стал главой компании. В 2018-2019 годах был занимал позицию члена совета директоров компании «Городской супермаркет» - сети «Азбука вкуса». С февраля 2020 года входит в совет директоров компании DTS Retail.