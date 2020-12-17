«Росатом» возглавил Национальный рейтинг прозрачности закупок

Госкорпорация «Росатом» в пятый раз возглавила «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2020» среди корпоративных заказчиков, и стала обладателем наивысшей оценки «Гарантированная прозрачность». Это следует из опубликованного сообщения Национального рейтинга прозрачности.

«Росатом» набрал 4532 балла, опередив ближайшего конкурента на 193 балла по результатам сравнительного анализа показателей всех претендентов в категории «Гарантированная прозрачность». Система закупок 67 государственных корпоративных заказчиков оценивалась по 20 критериям в рамках расчета рейтинга.

Кроме того, госкорпорация «Росатом» вошла в число лидеров по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), продемонстрировав наибольшие показатели экономии при проведении закупок с участием субъектов МСП.

«Лидирующая позиция госкорпорации в "Национальном рейтинге прозрачности закупок" — дополнительное подтверждение правильности того пути, который был выбран для достижения стратегических целей "Росатома". Одна из них — "Снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов". Именно в ее рамках идет развитие всей системы закупок атомной отрасли. Мы постоянно работаем, над совершенствованием нашей методологической и нормативной базой, чтобы сделать закупки еще более открытыми, конкурентными и доступными для широкого круга поставщиков», — прокомментировал победу в рейтинге директор по закупкам — директор департамента методологии и организации закупок «Росатома» Роман Зимонас.

«Росатом» становился лидером Национального рейтинга прозрачности закупок в 2019, 2018, 2017 и 2016 годах. Госкорпорация занимает лидирующие позиции в профессиональных рейтингах, поскольку его закупочная система признана экспертным сообществом как самая прозрачная и открытая. Обеспечивая высокий уровень конкурентности проводимых закупок, она обеспечивает максимально эффективное расходование средств, подчеркнули в пресс-службе госкорпорации.