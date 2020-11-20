«Росатом» начнет переработку ртути в Усолье-Сибирском уже в 2022 году

Первая очередь завода по переработке токсичных веществ в Усолье-Сибирском, возможно, будет запущена в ближайшие два года. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора «Росатома» Кирилл Комаров. «Мы планируем, стараемся так сделать, чтобы его первая очередь, которая будет работать именно с ртутью, будет запущена как можно раньше. Может быть, успеем это сделать в 2022 году», — отметил Кирилл Комаров. Проект предприятия будет разработан в следующем году, на полную мощность его запустят в 2024 году.

В Усолье-Сибирском на территории бывшего химического завода находится крупный очаг ртутного электролиза, который в настоящее время ликвидируется. «Самая тяжелая история — это ртуть. Мы уже провели демонтаж надземной части цеха ртутного электролиза. Впереди еще огромная работа, потому что самые неотложные меры пока предприняли», — заметил Кирилл Комаров.

Был проект по утилизации ртути, который предполагал перевозку вещества через всю страну, отметил топ-менеджер госкорпорации. «Мощности по переработке нужно строит прямо на этой площадке [в Усолье-Сибирском]. Это будет абсолютно современный завод, созданный по лучшим современным стандартам, как этого требует правительство», — подчеркнул замглавы «Росатома».

Строительство завода обеспечит также местных жителей дополнительными рабочими местами. «На его стройке будут работать несколько тысяч человек. В первую очередь мы будем стараться привлекать местные компании. Что касается самой работы, я думаю, что там будет примерно 400 работников и порядка 500 человек из смежных секторов, которые будут обеспечивать работу завода — начиная от клининга и заканчивая поставками продуктов питания в столовую. То есть около 1 тысячи человек мы сможем занять работой на заводе в Усолье-Сибирском», — отметил Кирилл Комаров.

Замглавы «Росатома» подчеркнул, что госкорпорация сможет решить две задачи: почистить территории от токсичных веществ и дать работу, связанную с химическими компетенциями и знаниями. «Очень хочется, чтобы к нам на завод пришли те люди, которые когда-то работали на химпроме, делали неплохие продукты, чтобы это была именно область высоких технологий», — заключил Кирилл Комаров.