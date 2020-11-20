«Росатом» открыл в Сочи центр для детей «Атомариум»

Тестовый запуск «Атомариума» — интерактивной научно-просветительской экспозиции для детей госкорпорации «Росатом» состоялся в «Сочи Парке». Об этом сообщает «Газета.ру». «Атомариум» состоит из 22 экспонатов, которые выполнены в стилистике книги английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

«Атомариум» создан специалистами «Росатома» и Информационного центра атомной отрасли (ИЦАО) таким образом, чтобы дети в занимательной игровой форме узнавали о действии физических законов, происхождении природных явлений, знакомились с важными научными открытиями и техническими изобретениями. «Это не обычная экспозиция, здесь все можно и нужно трогать», — отметил программный директор сети Информационных центров по атомной энергии Максим Гревцев.

Центр состоит из двух частей — «Волшебный лес» и «Сад Королевы». Детям предлагается испытать падение в кроличью нору, узнать много нового об оптических иллюзиях, а также определить свой вес на различных планетах солнечной системы.

Посетители смогут попробовать прочитать искаженное послание, написанное справа налево и сверху вниз при помощи отражения. Это сделано для того, чтобы экспонаты «Сочи Парка» были интересны детям разных возрастов.

В интерактивном центре представлен и такой уникальный экспонат, как «Атомный баскетбол», который через игру рассказывает о составе различных химических элементов. Кроме того, дети могут узнать о том, что такое Лестница Иакова и как проходят реакции распада и синтеза, то есть термоядерная реакция.

В настоящее время павильон открыт в тестовом режиме. В декабре 2020 года состоится его официальное открытие. С апреля 2021 года запланирована работа «Атомариума» на постоянной основе. Его двери будут открыты для всех посетителей «Сочи Парка». Вход будет бесплатным. В перспективе такие развлекательно-познавательные центры могут появиться по всей России.