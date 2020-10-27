«Росатом» создал «ядерную батарейку» для космических аппаратов

Специалисты Научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара (ВНИИНМ, входит в структуру «Росатома») изготовили опытные образцы источников питания для космоса и авиации. Изделия прошли все проверки, сообщило официальное издание российской атомной отрасли — газета «Страна Росатом».

Первая опытная партия изделий уже выпущена. Источник питания работает на тритии — радиоактивном изотопе водорода. Энергия его излучения с помощью полупроводникового преобразователя превращается в электричество. Такие источники нужны для подпитки маломощных электросистем, микроэлектромеханических схем, датчиков измерительных приборов и так далее.

Тритий удобен для создания таких «батареек», поскольку достаточно радиоактивен (период полураспада 12,3 года), но при этом его бета-излучение очень мягкое, не разрушает структуру полупроводниковых материалов, что позволит сохранять рабочие характеристики источника питания в течение 15 лет. Мощность такой российской «батарейки» — 200 нановатт, диаметр 30 миллиметров, а высота — 15 миллиметров.

По словам начальника отдела разработки технологий и оборудования для изотопной продукции ВНИИНМ Александра Аникина, у устройства нет аналогов на российском рынке. На Западе такие же батареи делает американская компания CityLabs. «Наше устройство уступает зарубежному по КПД преобразования: мы принципиально использовали только российские комплектующие, и полупроводниковых преобразователей такого качества, как в США, на отечественном рынке нет. Но удельная активность потока бета-частиц в российских батареях выше», — отметил Аникин.

В этом году «Росатом» отмечает 75-летие атомной промышленности. В честь юбилея госкорпорация проводит серию информационных и праздничных мероприятий, призванных рассказать как можно больше об отрасли, ее достижениях и роли мирного атома в жизни каждого человека.