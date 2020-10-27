Предприятие «Росатома» наладит выпуск С-13-карбамида для дыхательных тестов

В цехе по производству изотопов крупнейшего в мире производителя изотопной продукции — производственного объединения «Электрохимический завод» (АО «ПО ЭХЗ», предприятие Топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ» в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края) начались работы по проектированию участка синтеза С-13-карбамида — продукта, использующегося для изготовления медицинских дыхательных тестов.

Для производства С-13-карбамида используется высокообогащенный изотоп углерод-13 (С-13) в виде СО2. Обогащение углерода по изотопу С-13 осуществляется в каскадах газовых центрифуг (рабочее вещество — углекислый газ СО2).

Дыхательные медицинские диагностические тесты — высокоточный, безболезненный метод диагностики бактерии Helicobacter pylori, по совокупности характеристик значительно превосходящий альтернативные технологии тестирования.

«Массовое применение тестов позволит своевременно выявлять группы риска и диагностировать рак желудка на ранней стадии», — отметил заместитель генерального директора АО «ПО ЭХЗ» по развитию неядерных бизнесов Сергей Караулов.

В России рынок изотопных дыхательных тестов находится в начальной стадии формирования. Широкое применение углерода-13 в медицинской диагностике многие годы сдерживалось, в том числе из-за отсутствия крупномасштабного производства изотопа С-13, которое в настоящее время освоено специалистами АО «ПО ЭХЗ».

Всего в России ежегодно проводится лишь несколько тысяч диагностических тестов. Для этого используются в основном дорогостоящие импортные препараты. По данным Минздрава России количество пациентов в стране, которым необходима процедура диагностики, составляет порядка 17 миллионов человек.