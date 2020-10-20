В российских школах пройдет «Атомный урок»

В честь 75-летнего юбилея атомной промышленности 20 октября на платформе Министерства просвещения «Российская электронная школа» в разделе «Образовательные проекты» стартует спецпроект «Атомный урок» сети Информационных центров атомной отрасли (ИЦАО). Тема урока — «Источники энергии и безуглеродное будущее», он рассчитан на школьников 5-7 классов, но может быть интересен и ученикам старших классов, говорится в сообщении «Росатома».

На интерактивном уроке ребята смогут узнать о различных способах получения энергии, о роли атомной энергетики и технологиях будущего. Детей познакомят с концепцией «зеленого квадрата», сформулированной «Росатомом», которая подразумевает всемерное развитие четырех основных экологически чистых генераций: ветряной, солнечной, гидроэнергетики и атомной энергетики.

Для лучшего усвоения темы на платформе будет подготовлено все необходимое: практические задания, проверочные работы и дополнительные материалы для закрепления полученных знаний. Учителя смогут применять их как на своих обычных уроках, так и при проведении факультативных занятий. Урок будет находится в свободном доступе для всех – педагогов, учеников, родителей. Чтобы ознакомиться с ним, регистрация на портале не требуется.

Проект «Атомный урок» не ограничивается одной платформой. В этот же день, 20 октября, при поддержке сети ИЦАО, РДШ, НИЯУ МИФИ в 85 школах России проведут «Атомный урок» для учащихся 5-7 классов. Темой урока станет «Радиация вокруг нас».

Во время занятия пройдет интерактивный эксперимент, в ходе которого ребята узнают, что такое естественный радиационный фон, какие бывают источники радиации, познакомятся с устройством счетчика Гейгера. Для этого занятия преподавателям специально раздадут «Портфель учителя», укомплектованный дозиметрами, дидактическими и справочными материалами. По итогам урока дети выполнят самостоятельное творческое задание. К проведению «Атомного урока» в НИЯУ МИФИ специально готовят 85 преподавателей: для них в университете создан дистанционный курс повышения квалификации. По его окончании все прошедшие курс педагоги получат свидетельство государственного образца.

С 20 октября будет доступен видеоурок, также посвящённый теме «Радиация вокруг нас», который пройдет с участием приглашенного эксперта — магистра «Что? Где? Когда?», кандидата физико-математических наук Виктора Сиднева. Это станет частью мероприятий в рамках тематического «сквозного» месяца «Росатома» в сообществе «Большая перемена» в VK (1-31 октября). В течение всего октября при поддержке Корпоративной академии «Росатома» в сообществе размещается познавательный контент — небольшие смонтированные видео, прямые эфиры, виртуальные экскурсии по музеям/предприятиям/лабораториям, викторины, конкурсы, челленджи по атомной тематике и другие интересные и полезные для школьников материалы.

В течение всего учебного года в российских школах будут проходить «Атомные классные часы». Такой формат разработан с учетом большого интереса, который педагогическое сообщество проявило к проекту «Атомный урок». Учителя будут рассказывать ученикам 5-11 классов о развитии современной науки, о том, какую большую роль даже в повседневной жизни играют высокие технологии.

Были выбраны 5 тем, которые способны вызвать наибольший интерес у школьников всех возрастов: ребята познакомятся с самыми современными технологиями — атомными, компьютерными, аддитивными, а также с работой, которую атомная отрасль ведет для развития космонавтики и медицины. Методические пособия для занятия разработаны таким образом, что для проведения дополнительной внеклассной работы с учениками их сможет использовать каждый классный руководитель, независимо от того, какой предмет он преподает. Видеоформат урока позволяет проводить его дистанционно. Мероприятие проводится при поддержке ИЦАО и Российского движения школьников. Все материалы размещены на сайте Корпоративного Университета РДШ, к программе может присоединиться любой желающий педагог.

Побывать на «Атомном уроке» можно не только в школе. В календаре событий на сайте atom75.ru вы найдете все перечисленные видеоуроки, которые в наглядной и доступной форме рассказывают школьникам об энергии атома и самых современных технологиях.

