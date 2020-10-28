В честь юбилея атомной отрасли «Росатом» выпустил серию познавательных онлайн-игр

В рамках юбилейной программы в честь 75-летия российской атомной промышленности, которое отмечается в этом году, был организован ряд мероприятий как для взрослой аудитории, так и для детей, школьников и студентов. Цель их — продемонстрировать открытость атомной отрасли для коммуникаций, а также — вовлечь широкую аудиторию в общественную дискуссию о роли атомпрома в жизни страны.

«Благодаря культурным, развлекательным, образовательным и просветительским мероприятиям каждый житель России может ближе познакомиться с историей и достижениями атомной отрасли, узнать, чем сегодня живет индустрия и что планирует в будущем», — говорится в сообщении «Росатома». Стоит отметить, что диалог с аудиторией ведется как в традиционных, привычных, так и в новых, иногда довольно неожиданных форматах.

В частности, в середине октября — во время школьных каникул — в App Store и Google Play появился бесплатный детский экологический квест «Атомная лига» от «Росатома», посвященный важности разумного потребления. А во второй половине месяца в партнерстве с крупнейшим российским порталом интернет-рекрутмента HeadHunter вышла небольшая браузерная игра на скорость решения простых задачек «Энергия Будущего».

Игра нацелена на развитие бренда госкорпорации как работодателя, привлечение внимания молодых специалистов к карьерным возможностям в «Росатоме» и поэтому, в первую очередь, направлена на молодежную аудиторию, но может быть интересна всем. Она дает первичные представления о некоторых важных направлениях работы атомной промышленности, и предлагает не только справочную информацию и интуитивно понятную игровую механику, но и возможность выиграть призы.

«Энергия Будущего» состоит из трех несложных заданий, которые нужно выполнить как можно быстрее — запустить атомный ледокол, подключить к сети ветрогенератор и собрать ядерный реактор на атомной станции. И всё это на время! Самые быстрые игроки на 31 октября 2020 года получат эксклюзивные юбилейные призы от госкорпорации — рюкзаки, кепки, стикерпаки. Лидеру рейтинга достанется комплект зимней одежды от Росатома, в котором не холодно даже на борту атомного ледокола, идущего через Арктику.

Игра бесплатная, не требует скачиваний, установок и обновлений — запускается прямо в браузере. Количество попыток не ограничено – улучшать свой результат можно бесконечно. Для нескольких минут простого виртуального развлечения достаточно компьютера или телефона. Для регистрации результатов потребуются имя и адрес электронной почты. Для подключения к борьбе за призы нужно зайти на сайт игры «Энергия будущего».