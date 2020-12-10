На Молодежной конференции NEXT 75 обсудят стоящие перед человечеством вызовы

16 декабря 2020 года в Сочи пройдет международная конференция NEXT 75, посвященная глобальным проблемам и вызовам, стоящими перед человечеством. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе госкорпорации «Росатом», где подчеркнули, что это одно из завершающих и самых важных мероприятий большой программы празднования 75-летия отечественной атомной промышленности. Основная цель конференции — построение диалога о будущем нашей планеты между известными учеными и неравнодушными представителями молодого поколения.

Основные тематические блоки конференции будут посвящены тесно связанным проблемам — дефициту ресурсов, росту населения, новым болезням и вопросам экологии. Благодаря использованию мультимедийных технологий знакомство со столь серьезными темами будет не только наглядным, но и ярким и зрелищным, а зрителей ждет немало визуальных сюрпризов, заверили в пресс-службе «Росатома».

На конференции планируется выступление ученых с мировыми именами, таких как Родней Джон Аллам — лауреат Нобелевской премии мира, лауреат премии «Глобальная энергия», автор разработок в области сбережения энергии; Карл Сафина — доктор экологии Ратгерского университета (США) и многих других.

Каких болезней человечеству стоит опасаться в будущем и можем ли мы подготовиться к появлению новых инфекций, расскажет Ойевале Томори, известный вирусолог и эксперт по внедрению инновационных решений в борьбе с пандемиями. Спикерами секции «Дефицит ресурсов» станут доцент кафедры промышленной экологии и оценки жизненного цикла Королевского технологического института в Стокгольме Мигель Брандао и Томас Блис, автор книги «Лекарство для планеты». Доктор Теджбир Сингх Рана, доцент кафедры географии Делийского университета расскажет о проблеме перенаселения, которая в будущем обещает стать одной из наиболее острых.

Планируется, что в конференции примут участие не только видные ученые, но и знаменитости — лидеры мнений, которые поделятся своим взглядом на глобальные проблемы и возможность их решения. Ожидается, что на конференции выступят российский актер и режиссер Данила Козловский; посланник мира ООН, известный антрополог Джейн Гудолл. Специальные гости конференции — Елена Шмелева, руководитель фонда «Талант и успех» и Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации «Росатом».

Конференция пройдет на русском и английском языках в смешанном офлайн- и онлайн-формате. 200 одаренных российских школьников и студентов будут присутствовать на мероприятии в зале «Атом» в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи, еще 400 активных представителей молодого поколения со всего мира получат приглашение присоединиться к конференции онлайн — с возможностью задавать вопросы и участвовать в дискуссиях.

Все возможности для живого разговора сотен людей, находящихся на 5 континентах, предоставит зал «Атом», в котором будет проходить конференция — это уникальное пространство, созданное «Росатомом» для проведения деловых и образовательных мероприятий в онлайн- и офлайн-форматах. Для этого зал оснащен всем необходимым современным конференц-оборудованием. Вместимость зала «Атом» — до 900 человек, он будет совместно использоваться «Росатомом» и образовательным центром «Сириус» для проведения различных мероприятий.

Безопасность — абсолютный приоритет в атомной отрасли. В зале «Атом» установлена новейшая система обеззараживания воздуха. Конференция будет проводиться в полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Трансляция конференции начнется на сайте мероприятия, а также в социальных сетях госкорпорации «Росатом» 16 декабря в 15 часов. Зрителями трехчасового захватывающего интеллектуального диалога смогут стать все желающие из любой страны мира.