Театральный режиссер и актер Александр Ширвиндт раскрыл подробности смерти Андрея Миронова, объяснив, почему артиста нельзя было спасти. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале писателя Дмитрия Быкова.

«Эта история была на моих глазах. Началось все давно, в Ташкенте, лет за семь-восемь до этого кошмара. У него болела голова, и там, в Ташкенте, сказали: "У тебя что-то такое там может быть"», — признался Ширвиндт.

После смерти Миронова 16 августа 1987 года в Риге режиссер поинтересовался у нейрохирурга Эдуарда Канделя, который косвенно руководил мероприятиями по поддержанию жизни артиста, почему его так и не прооперировали: «Он говорил, что там была дилемма, оперировать, не оперировать. Говорит: "Если бы прооперировали, даже если бы вдруг, неожиданно, он выжил, это был бы даун стопроцентный"».

Причиной смерти Андрея Миронова стала аневризма. Народному артисту РСФСР было 46 лет.