Россиянам указали на причины поехать в отпуск в Крым зимой

Российским туристам, собирающимся в отпуск зимой, указали на причины поехать отдыхать в Крым. Об этом туристический портал Adveshop.ru сообщил в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

В первую очередь, считают эксперты, в зимний сезон у путешественников больше времени на то, чтобы посетить интересные места и достопримечательности полуострова, так как летом, как правило, они предпочитают отдыхать на пляже у моря и не интересуются активными развлечениями.

При этом в период с декабря по февраль в республике низкий туристический поток — мало посетителей в местных музеях и на точках осмотра, а также разгружены дороги, что делает более удобными автомобильные путешествия.

«В зимний период цены ниже не только на гостиницы и гостевые дома, но и на авиабилеты. При этом качество обслуживания не падает», — также указано в тексте. Вдобавок даже в несезон в Крыму сохраняются комфортные погодные условия — температура воздуха опускается ниже нуля крайне редко, в основном, по ночам, а днем при этом солнечно и ясно.

Наконец, в зимнее время появляются новые возможности для активного отдыха, недоступные летом — туристы могут покататься на лыжах, сноубордах и санках, попробовать скийоринг, взять на прокат снегоходы и квадроциклы.

16 декабря сообщалось, что стоимость отпуска в Крыму на новогодние праздники выросла на 38 процентов по сравнению с аналогичным периодом уходящего года. Кроме того, аналитики отметили, что чаще всего путешественники бронируют в Крыму проживание в отелях (52 процента), чуть реже — в квартирах (38 процентов) или домах (9 процентов).