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В России за сутки умерли 611 пациентов с коронавирусом

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за сутки скончались 611 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране умерли 49 762 зараженных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа коронавирус выявлен у 28 552 жителей, среди ранее инфицированных поправились 26 093 человека.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 2 791 220 случаев заражения во всех 85 регионах. Суммарно вылечились 2 228 633 человека.

Антирекорд по суточной смертности среди зараженных зафиксирован 11 декабря. В тот день погибли 613 больных.

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