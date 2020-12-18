В России за сутки умерли 611 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 611 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране умерли 49 762 зараженных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа коронавирус выявлен у 28 552 жителей, среди ранее инфицированных поправились 26 093 человека.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 2 791 220 случаев заражения во всех 85 регионах. Суммарно вылечились 2 228 633 человека.

Антирекорд по суточной смертности среди зараженных зафиксирован 11 декабря. В тот день погибли 613 больных.