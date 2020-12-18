В Москве оценили вероятность локдауна до новогодних праздников

До новогодних праздников в Москве вряд ли будут вводить локдаун в связи с отсутствием рисков, затем решения будут приниматься по ситуации. Так вероятность новых ограничительных мер оценил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Серебряный дождь», передает «Интерфакс» в пятницу, 18 декабря.

«До новогодних праздников в целом я не думаю, что будут какие-то риски по локдауну. Ну а в целом дальше будем смотреть, потому что эти решения... Ежедневно идет анализ, и мы смотрим, как ситуация складывается», — сказал Немерюк.

Он отметил, что пока медицина в столице «отлично справляется» благодаря увеличению мощностей коечного фонда.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря исключил введение локдауна во всей стране. По его словам, распространение коронавирусной инфекции в стране вышла «на полку», то есть резкого роста уже нет.