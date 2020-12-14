Песков ответил на вопрос о жестком карантине в Новый год

Введение жесткого карантина на новогодние праздники в России по западному сценарию не планируется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 14 декабря.

11 декабря Песков также заявлял об отсутствии планов по введению в России локдауна на фоне пандемии. Он назвал общемировой тенденцией увеличение уровня смертности в стране на фоне распространения COVID-19.

Ранее в понедельник врач-иммунолог Владислав Жемчугов объявил о выходе РФ на плато по коронавирусу. В то же время, по его словам, окончания распространения инфекции можно ожидать только после того, как с COVID-19 проконтактируют около 70 процентов населения.

За последние сутки в России выявили 27 328 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев — 5874 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (3771 случай) и Московская область (1484 случая). Общее количество случаев заражения по стране достигло 2 681 256.