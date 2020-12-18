Сын ветерана КГБ стал членом Палаты Лордов

Сын российского миллиардера и ветерана КГБ Александра Лебедева Евгений принес присягу на верность британской королеве Елизавете II и стал пожизненным членом Палаты лордов. Об этом сообщила журналистка издания The Guardian Кэрол Кадволладр в своем Twitter.

«Я искренне заявляю, что буду верен и предан Ее Величеству королеве Елизавете, ее наследникам и преемникам, согласно закону», — говорит Лебедев на размещенной в соцсети видеозаписи присяги.

В конце ноября Королева Великобритании Елизавета II пожаловала Евгению Лебедеву титул барона Сибирского и Хэмптонского. На получение пэрства его рекомендовал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Лебедев стал первым уроженцем России, удостоенным подобного титула.

Евгений Лебедев — британский бизнесмен, издатель и благотворитель русского происхождения. Он владеет компанией Lebedev Holdings, которая выпускает газеты The Independent и Evening Standard. За последние 15 лет он привлек почти 60 миллионов фунтов стерлингов на нужды благотворительности, в частности, организуя званые ужины со знаменитостями. Его отец Александр Лебедев в 1980-е годы служил в КГБ, ныне занимается бизнесом.

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