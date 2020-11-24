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В России раскритиковали присвоение титула барона Сибирского сыну ветерана КГБ

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Георгий Вилинбахов
Георгий Вилинбахов
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Председатель Геральдического совета при президенте России Георгий Вилинбахов раскритиковал присвоение титула барона Сибирского сыну российского миллиардера и ветерана КГБ Александра Лебедева Евгению. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Сибирь не является частью Великобритании. Я думаю, наш МИД должен отреагировать. По крайней мере, направить официальный запрос к властям Великобритании. Не стану называть это проявлением неуважения, скорее просто глупость», — сказал он.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II пожаловала сыну российского миллиардера титул барона Сибирского и Хэмптонского. Таким образом, бизнесмен получил пожизненное звание пэра и право заседать в палате лордов в британском парламенте.

Евгений Лебедев — британский предприниматель русского происхождения, сын ветерана КГБ Александра Лебедева. Он является издателем и владельцем компании Lebedev Holdings Ltd, которая занимается выпуском газеты Evening Standard и The Independent.

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