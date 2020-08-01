Сын российского бизнесмена войдет в британский парламент

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений станет пожизненным пэром и войдет в верхнюю палату британского парламента — Палату лордов. Это следует из списка пожизненных пэров, утвержденных королевой Елизаветой II и опубликованном в пятницу, 31 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Список включает 36 фамилий, среди которых — Евгений Лебедев, владелец компании, выпускающей британские газеты The Independent и Evening Standard. На получение пэрства его рекомендовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В Палате лордов он станет членом независимой партии, то есть не будет представлять ни одну из политических сил. Как рассказали в пресс-службе палаты, назначенные пэры будут введены в нее с сентября.

Кроме Евгения Лебедева, в списке пожизненных пэров среди прочих числятся муж бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Филип Мэй, младший брат действующего главы правительства Бориса Джонсона и бывший замминистра образования Джо Джонсон, биограф Маргарет Тэтчер Чарльз Мур.

Ранее Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны. Утверждается, что Россия пыталась оказать влияние на референдум 2014 года по вопросу о независимости Шотландии, по мнению Лондона, Москва была заинтересована в победе сепаратистов. В то же время британские депутаты не обнаружили свидетельств вмешательства России в референдум 2016 года о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Официальный представить МИД России Мария Захарова назвала документ русофобией в фейковой огранке. Она подчеркнула, что после публикации доклада «сенсации не случилось».